En aprobación de minuta por derechos de los animales, diputada aboga por "cultura del jaripeo"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la aprobación de la minuta enviada por la Cámara de Diputados en materia de protección y cuidado animal, la única diputada en votar en contra fue la de Movimiento Ciudadano (MC) Grecia Jennifer Aguilar Mercado, esto al abogar por la cultura "en donde participan animales que constituyen un elemento inmaterial del patrimonio del Estado de Michoacán".

Al hacer uso de la tribuna, la emecista justificó no estar en contra de la protección de los animales, el respeto a su dignidad y el cuidado del medio ambiente, no obstante, argumentó, estos derechos no pueden anteponerse al "derecho de participación de la cultura por parte de las personas y de los niños".

Y es que Aguilar Mercado, mencionó el jaripeo y la charrería como actividades que involucran la participación de animales, pero que son de "suma relevancia" para la economía de la entidad, teniendo beneficios a través de la generación de empleos.

Sobre lo anterior, dijo, entre los empleos que se efectúan en un jaripeo o charrería son: contratación de músico, jinetes, elementos de seguridad, proveedores de alimentos y bebidas, confección y venta de vestimenta tradicional y servicios turísticos.

La reforma constitucional tiene los siguientes principales objetivos:

1. Proteger a los animales: Garantizar su bienestar bajo términos específicos de la ley.

2. Incluir educación en bienestar animal: Los planes de estudio deberán incorporar temas de protección animal en todas las instituciones educativas del país.

3. Promulgar una ley de protección animal: El Congreso de la Unión tiene 180 días para desarrollar una Ley de Protección y Bienestar de los Animales.

4. Prohibir el maltrato en diversas áreas: Incluye la crianza, el aprovechamiento y sacrificio de animales de consumo humano, así como el uso de vida silvestre en espectáculos con fines de lucro.

