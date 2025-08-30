En Apatzingán, SSP y Defensa desactivan artefacto explosivo improvisado

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).-En seguimiento a la Operación Apatzingán, los agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), y de la Defensa Nacional (Defensa), aseguraron un vehículo con reporte de robo, un arma de fuego, municiones, droga y desactivaron un artefacto explosivo improvisado.

Fue durante labores disuasivas del delito, que los elementos de la Guardia Civil, Ejército Mexicano y Guardia Nacional localizaron el vehículo de la marca Kia, el cual cuenta con reporte de robo vigente; en su interior se encontraba un fusil y 100 cartuchos útiles.