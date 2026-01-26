En Apatzingán, SSP asegura arma, explosivos e incinera plantas de marihuana; hay 2 detenidos

Agentes estatales y federales realizaban tareas estratégicas por aire y tierra en la zona serrana de la localidad de Acatlán, derivado de ello se aseguró a dos personas en posesión de un arma de fuego calibre 7.62X39 mm, 96 cartuchos útiles y cuatro cargadores.

Dentro del mismo esquema preventivo, en la comunidad de Las Anonas fueron encontrados siete dispositivos explosivos, y en la localidad de Rancho El Morado, uno más. Al ser asegurados, el Ejército Mexicano realizó un perímetro en el lugar donde fueron desactivados para dejar fuera de riesgo a la población.