En Apatzingán, eligen "Mérito Juvenil" "Hijas Predilectas" y "Ciudadano Distinguido"

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del CXLI Aniversario de Elevación de Villa a Ciudad serán reconocidos como “Ciudadano Distinguido”, el ingeniero Abel Aguilar Chávez; “Hijas Predilectas” fueron seleccionadas la cronista María Luisa Prado Casillas y la profesora Genoveva González Álvez y como “Merito Juvenil” el futbolista Kevin Elián Solorio García.

En sesión de cabildo se analizaron y discutieron las propuestas considerando la trayectoria de cada uno de los condecorados y aportaciones para el municipio, los personajes serán reconocidos durante el evento con motivo del Aniversario de Apatzingán el domingo 21 de abril a las 17:00 horas en el Teatro Constitución.

De acuerdo con la trayectoria presentada para obtener el título de “Ciudadano Distinguido”, el ingeniero Abel Aguilar Chávez destaca por su trabajo como productor de limón; presidente del Consejo Administrativo y Asesoría Agropecuaria de Tierra Caliente; asesor de la Asociación de Citricultores de Valle de Apatzingán; miembro y fundador del Ejido Apatzingán; así como integrante del Ejido La Concha en Chandio. Además de su trabajo al frente de la gerencia de Banrural durante los años setentas.

Para la condecoración de “Hija Predilecta” se recibió la trayectoria María Luisa Prado Casillas mujer que se ha desempeñado durante su vida a la investigación histórica de Apatzingán; participante de congresos estatales y nacionales de Cronistas Mexicanos; así como asistente a seminarios relacionados con el Bicentenario de la Constitución de Apatzingán. Así como escritora de varios libros como el folleto Monográfico del Municipio en el cual al lado de su padre Antíoco Prado relataron.

Al igual que para “Hija Predilecta” se entregará el reconocimiento a la profesora Genoveva González Álvez, quien tiene una trayectoria de cincuenta años en la danza tradicional destacando el cultivo de la cultura regional, como tamboreadora de arpa y como jinete de a caballo. Además fue homenajeada por la UNAM en el 2022 como bailadora tradicional. Cabe destacar su aporte al libro “Sentimientos de mi Alma” y demás antologías en las cuales plasma su amor por la poesía.

En tanto al “Merito Juvenil” obtuvo el título joven deportista Kevin Elián Solorio García, por su gran dedicación al fútbol iniciando en el Club Atlas de Apatzingán, a su corta edad formó parte de la selección de fútbol de Michoacán participando en el torneo nacional sub 10; integrante de las fuerzas básicas del Club Necaxa de Aguascalientes; capitán del equipo Necaxa en categoría sub 12, 13, 14 y 15; participó en el torneo internacional de Marruecos; así como en el torneo internacional de España; Italia y en Republica Dominicana con la selección nacional de sub campeón. Actualmente participa en el torneo liga MX sub 16 con el club Necaxa.