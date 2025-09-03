En Apatzingán, cancelan artista para el 15 de septiembre, anuncia gobernador

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Apatzingán se canceló la participación de la agrupación que originalmente se había anunciado para el 15 de septiembre, con motivo del inicio de la Independencia de México, informó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

En redes sociales del Gobierno de Apatzingán había anunciado la presentación de los Hermanos Jiménez.

Al ser cuestionado sobre el tema, el mandatario estatal aseguró que hay coordinación con el gobierno federal y fuerzas federales para evitar cualquier situación que haga apología del delito.

Sostuvo que desde la administración estatal estarán atentos, además de que actuarán en el caso de detectar algún tipo de apología y si se actuará con el uso de la fuerza para cancelarlo.

El gobernador recordó que se debe festejar el inicio de la guerra de independencia y no hacer apologías del delito.