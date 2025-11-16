En Apatzingán arrancarán las Jornadas de Jóvenes por la Paz dentro del Plan Michoacán: Ijumich

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, implementado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo junto con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se contempla la realización de las Jornadas de Jóvenes por la Paz y contra las Adicciones, que consisten en más de 500 actividades comunitarias enfocadas en fomentar la convivencia, sana recreación y la participación de las juventudes.

El Instituto de la Juventud Michoacana (Ijumich), dirigido por Lenin López García, y el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) implementarán un programa integral en todo el estado, que tiene como principal objetivo la reconstrucción del tejido social en Michoacán, priorizando las opiniones, necesidades y el sentir de las juventudes.

“Escuchando a nuestras juventudes es como construimos la paz, estas acciones están diseñadas para y por ellos, para recuperar juntos los espacios públicos, hacerlos propios, al mismo tiempo que se fomenta el arte, deporte y cultura, así como generar entornos de sana convivencia”, expuso.