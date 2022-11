En análisis la posible destitución del Ombudsman de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Michoacán, Laura Ivonne Panoja Abascal, reconoció que aún está en análisis la posible destitución del Ombudsman del estado, Marco Antonio Tinoco Álvarez, ante las recientes denuncias hechas por parte de algunos de sus trabajadores, por supuestos abusos en materia laboral, violencia de género e insultos.

Fue a través de medios de comunicación, que se hicieron públicas varias posturas en contra del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), de las cuales, al menos ocho llegaron de forma directa a la comisión legislativa.

Si bien, reconoció que existen posturas políticas en torno al tema, descartó que se trate de un tema personal contra Tinoco Álvarez, negando incluso tener a conocidos laborando en la CEDH.

"Hay gente que tiene diferentes intereses, los míos no son, no tengo una sola persona colaborando ahí, es la primera vez que soy diputada, yo no tengo ningún interés personal que no sea se resuelva y se le de la atención a la ciudadanía. Nuestro estado está pasando por momentos muy preocupantes donde hay feminicidios, desplazamientos, situaciones que nos preocupan pero también nos deben de ocupar con mucha responsabilidad", señaló Marco Antonio Tinoco

Mencionó también, que al ser nombrada como presidenta de la comisión legislativa, buscó al titular de la CEDH, con la única finalidad de trabajar para darle respuesta a los ciudadanos sobre sus quejas ante el órgano autónomo.

Laura Pantoja ha recibido a ocho trabajadores de la Comisión, mientras que advirtió, los acercamientos se seguirán acumulando.