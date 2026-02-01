En AMA Michoacán, Verónica Villaseñor recuerda lucha incansable por Jessica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La señora Verónica Villaseñor Ferreyra, madre de Jessica González Villaseñor -víctima de feminicidio-, participó este domingo en el evento AMA Michoacán, organizado por la asociación civil del mismo nombre, en el Pabellón Don Vaco de Morelia. Durante su intervención, recordó la dolorosa travesía que ha recorrido desde el asesinato de su hija y enfatizó la necesidad de alzar la voz frente a un sistema judicial que considera fallido y mal estructurado.

Jessica González Villaseñor, de 21 años, en septiembre de 2020 en Morelia. Su cuerpo fue encontrado con signos de violencia extrema y su caso se clasificó como feminicidio. Desde entonces, Verónica Villaseñor ha liderado una lucha incansable por justicia, visibilización y reformas legales. Su persistencia llevó el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde defendió los derechos humanos de su hija y de otras víctimas, exigiendo que el Estado garantice investigaciones diligentes, perspectiva de género y reparación integral.

En su mensaje ante las asistentes al evento AMA Michoacán, la Señora Verónica compartió cómo el dolor profundo la impulsó a transformarse en activista.

“Cuando te llega un dolor que te aplasta que crees que acaba con tu vida eso te obliga a levantarte y alzar la voz. Cuando te enfrentas ante un sistema judicial tan fallido y tan mal estructurado no te queda de otra más que gritar y luchar, romper y quemar”, expresó la madre de Jessica.