En AMA Michoacán, Verónica Villaseñor recuerda lucha incansable por Jessica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La señora Verónica Villaseñor Ferreyra, madre de Jessica González Villaseñor -víctima de feminicidio-, participó este domingo en el evento AMA Michoacán, organizado por la asociación civil del mismo nombre, en el Pabellón Don Vaco de Morelia. Durante su intervención, recordó la dolorosa travesía que ha recorrido desde el asesinato de su hija y enfatizó la necesidad de alzar la voz frente a un sistema judicial que considera fallido y mal estructurado.
Jessica González Villaseñor, de 21 años, en septiembre de 2020 en Morelia. Su cuerpo fue encontrado con signos de violencia extrema y su caso se clasificó como feminicidio. Desde entonces, Verónica Villaseñor ha liderado una lucha incansable por justicia, visibilización y reformas legales. Su persistencia llevó el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde defendió los derechos humanos de su hija y de otras víctimas, exigiendo que el Estado garantice investigaciones diligentes, perspectiva de género y reparación integral.
En su mensaje ante las asistentes al evento AMA Michoacán, la Señora Verónica compartió cómo el dolor profundo la impulsó a transformarse en activista.
“Cuando te llega un dolor que te aplasta que crees que acaba con tu vida eso te obliga a levantarte y alzar la voz. Cuando te enfrentas ante un sistema judicial tan fallido y tan mal estructurado no te queda de otra más que gritar y luchar, romper y quemar”, expresó la madre de Jessica.
La señora Villaseñor recordó su presencia en la Suprema Corte para defender los derechos humanos de su hija, subrayando que estos derechos no se pierden con la muerte.
“Esto te lleva a estar sentada ante la suprema corte de justicia para defender los derechos humanos de tu hija para explicarles y para dejarles bien en claro que los derechos humanos no se pierden los derechos humanos los tenemos los derechos humanos de mi hija y de las que ya no están tienen que ser respetados”, afirmó.
Verónica Villaseñor cerró su participación destacando el motivo que la mantiene en pie: el amor por sus hijos, por las hijas de todos y el deseo de un Michoacán más justo.
La lucha de Verónica ha inspirado a otras familias y colectivos, impulsando demandas por justicia pronta, efectiva y con perspectiva de género en el sistema judicial estatal. El evento AMA Michoacán sirvió como plataforma para reconocer la resistencia de mujeres que, ante la pérdida irreparable, convierten el dolor en acción colectiva.
BCT