En alerta PC ante formación de la tormenta tropical “Mario”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– La Coordinación Estatal de Protección Civil (PC) informa que se ha establecido un operativo de prevención y vigilancia ante la formación de la tormenta tropical “Mario”.

Por instrucciones del secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, elementos de PC se han desplegado en la Costa de la entidad; a la par se ha cerrado la navegación de embarcaciones menores y mayores en el puerto de Lázaro Cárdenas.