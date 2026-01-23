En administración de Yarabí Ávila se han obtenido el 50 por ciento de patentes de toda la historia de la UMSNH

La rectora Yarabí Ávila González indicó que tal y como se estableció desde el inicio de su gestión, la ciencia y la investigación ocupan un lugar preponderante en la agenda y este rubro se continuará impulsando de manera decidida en el presente año, de igual forma, reconoció las aportaciones que realizan las y los investigadores nicolaitas para que la UMSNH sea el motor de innovación en el occidente de México.

Por su parte el titular de la CIC, Jaime Espino, indicó que, en diciembre del 2025 se recibieron nueve Títulos de Patente por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y recientemente se notificó a la Universidad sobre una nueva patente que ha sido acreditada y se está en espera de recibir el certificado correspondiente.