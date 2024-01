En abril se conocerán las casillas que no se instalarán en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Será aproximadamente en el mes de abril cuando las juntas distritales del Instituto Nacional Electoral (INE) determine las casillas que se instalarán en el estado, ante dos solicitudes para la no instalación en el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), informó la consejera local, Viridiana Villaseñor Aguirre.

En este sentido mencionó que, ante el instituto no se han presentado más solicitudes por parte de comunidades indígenas regidas bajo su autoadministración:

"Hasta ahorita nada más tenemos esas dos solicitudes de la no instalación de casillas que son cerca de 50 en diversas comunidades que están en autogobierno, pero como es atribución del INE en decidir la no instalación todavía no se ha hecho la determinación correspondiente", detalló la presidenta de la Comisión de Atención de Pueblos Indígenas.