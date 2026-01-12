En abril iniciará construcción del nuevo Centro Médico del IMSS en Villas del Pedregal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En abril del presente año se iniciará la construcción del Centro Médico en Villas del Pedregal, anunció el delegado del IMSS en Michoacán, Miguel Ángel Van Dick Puga.

En conferencia de prensa, informó que será un proyecto de 260 camas censables y más de 100 camas no censables, lo que permitirá atender a las y los derechohabientes con más de 50 especialidades. La construcción tendrá una duración de 32 meses, con una inversión cercana a 5 mil millones de pesos.

Indicó que este mes se instalará el Comité Ciudadano de Seguimiento y Vecinal, el cual estará integrado por el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto; el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; los integrantes del Consejo Consultivo del Seguro Social; patrones y trabajadores; y del sindicato, con la finalidad de que sean ellos quienes revisen que se cumpla con los tiempos de ejecución del proyecto ejecutivo de este nosocomio, que será de tercer nivel.

En febrero, refirió, se iniciará con el tema de las licitaciones y contrataciones correspondientes, a fin de que en abril se arranque la obra.

Recordó que en 2025 se hizo la investigación de mercado, mientras que en noviembre de dicho año se quedó plasmado el proyecto ejecutivo en la cartera de inversión por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

