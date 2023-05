En 4 meses recolectó SSM más de 9 mil unidades de sangre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Después de tres años de la pandemia de Covid-19, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) intensificó las campañas de donación de sangre y logró recolectar 9 mil 331 unidades en los primeros cuatro meses del año.

Lo anterior, a través del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS) y los 12 centros de colecta del estado, donde se lograron captar donadores altruistas y voluntarios; así como un promedio de 50 aféresis plaquetarias por mes.

Con lo anterior, se tiene la posibilidad de obtener diversos hemocomponentes concentrados de eritrocitos, plasma, plaquetas y crioprecipitados, los cuales son enviados a los servicios de transfusión de los hospitales de la SSM.

Todos los pacientes atendidos en hospitales de la SSM y el IMSS Bienestar, al presentar su carta de no derechohabiencia, se les aplica la gratuidad, es decir, que no pagan cuota de recuperación. Solo debe donar una persona por cada unidad de concentrado de eritrocitos.

En el caso de solicitudes provenientes de hospitales privados, ahí si aplica la cuota de recuperación, más su donador.

Para donar sangre es indispensable presentar identificación oficial con fotografía, tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no estar enfermo, no haber consumido bebidas alcohólicas ni medicamentos en las últimas 48 horas; así como no tener registro de padecimientos como hepatitis tipos B y C, VIH o sífilis; no estar embarazada o amamantando, ni haber tenido más de tres embarazos.

Además, en caso de estar tatuado o perforado debe haber pasado por lo menos un año, para poder ser donador, presentarse en ayuno de grasas después de haber pasado cuatro horas de haberlas comido, consumir agua, jugos o fruta natural antes del examen médico.

RPO