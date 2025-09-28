En 4 años, Michoacán muestra un gran avance en todos los rubros: Ernesto Núñez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado federal Ernesto Núñez Aguilar reconoció el trabajo realizado durante los cuatro años de gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, al asegurar que se observa un gran avance en todos los rubros.

Núñez Aguilar destacó que en obra pública, esta administración ha modernizado la entidad, especialmente la capital michoacana, con la construcción de diversos pasos vehiculares que mejoran la movilidad de Morelia.

“Se están ejecutando proyectos de gran impacto como el Segundo Anillo Periférico de Morelia, que con sus más de 87 kilómetros será tres veces más grande que el periférico actual, así como el Paso Eréndira, que ordenará el tránsito al norte de la ciudad con viaductos elevados y espacios públicos”, subrayó.