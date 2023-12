En 280 millones de pesos, el cierre de año del Poder Judicial de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para cerrar el 2023 y el pago de todas las prestaciones de fin de año, el Poder Judicial de Michoacán (PJEM) tiene contemplada una bolsa de 280 millones de pesos, informó el magistrado presidente, Jorge Reséndiz García.

En un encuentro con medios de comunicación mencionó que esa cantidad ya está contemplada, no obstante aún se realizan algunos ajustes con el área de administración para garantizar el pago íntegro de todos los más de 2 mil 200 trabajadores.

"Con el área administrativa estamos ajustando las cantidades para liquidar y pagar las prestaciones de todo el personal. Para concluir el año se requieren 280 millones, ya los tenemos y es lo que se va a destinar para pagar", dijo.

Reséndiz García enfatizó respecto a las acciones de ahorro dentro del Poder Judicial, como en gastos de adquisición de material y equipo, reducir algunos espacios laborales o redistribuir otros más, todo con el fin de llegar al cierre del 2023 sin retraso de pagos y prestaciones.

Para el 2024 el magistrado reconoció una reducción en el proyecto de presupuesto original del Poder Judicial -mil 900 millones de pesos- en comparación con el propuesto por el Gobierno de Michoacán -mil 671 millones 869 mil 671 pesos-.

Pese a lo anterior, el magistrado presidente aseguró que desde el Poder Judicial garantizará brindar los servicios de implementación de la justicia acorde al presupuesto que finalmente se apruebe en el Congreso de Michoacán, y conforme a las necesidades de los michoacanos.

"El presupuesto que hemos pedido no se nos ha dado en la proporción que se solicita, no obstante que durante los años 2022 y ahora 2023, el proyecto de presupuesto fue formulando lo más objetivamente posible, considerando las necesidades más importantes de satisfacción; no se nos ha dado como se quisiera, pero ello no significa que se traduzca en una labor incompleta o que se le quede a deber a la sociedad".

Ante esta situación adelantó que se están ya realizando ajustes financieros para el siguiente año, y se espera aún poder defender el proyecto original ante los diputados de las comisiones encargadas de revisar la Ley de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024.

RYE