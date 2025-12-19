Michoacán

En 2026 se invertirán cerca de 12 mdp para ampliar la red de alumbrado público en Morelia

Aholibama Andrade
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para 2026, se espera instalar 13 nuevos alumbrados públicos en Morelia, informó Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

Durante una entrevista colectiva, el secretario indicó que entre las acciones contempladas para el próximo año se encuentra dicha instalación, en la cual se invertirán cerca de 12 millones de pesos.

Se van a distribuir en distintas partes de la ciudad, tanto en el norte, sur y oriente. Estarán distribuidos para tener una mayor cobertura (…)”, subrayó.

Aholibama Andrade

Explicó que podrían ser tramos que actualmente no cuentan con alumbrado público, o bien, mejorar los ya existentes.

Aunado a esto, Vázquez Vargas indicó que este año se concretaron 11 nuevos alumbrados con una inversión cercana a los 11.5 millones de pesos.

