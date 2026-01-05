En 2026, Michoacán no contará con nuevos impuestos: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El ejercicio fiscal 2026 no incluye nuevos impuestos ni modificaciones en las tasas de los ya existentes, lo que contribuye a cuidar el bolsillo de las familias michoacanas y a mejorar su calidad de vida, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
En conferencia de prensa, señaló que, en comparación con otros estados del país, como Chihuahua, Baja California, Colima y Yucatán, donde aumentó el impuesto sobre la nómina —uno de los más importantes, ya que representa el 92 por ciento de la recaudación estatal—, el Gobierno de Michoacán determinó mantener los gravámenes ya existentes.
El mandatario expuso que, por el contrario, se implementan otras medidas para incrementar la recaudación estatal, como la regularización de adeudos de entidades públicas, la digitalización de los servicios, la recuperación de adeudos de contribuyentes omisos y el fortalecimiento del programa de vigilancia profunda.
Por su parte, el director general del Servicio de Administración Tributaria de Michoacán (Satmich), Salvador Juárez Álvarez, informó que para este año se proyecta un aumento del 20 por ciento en la recaudación de derechos y del 28 por ciento en impuestos, con el objetivo de alcanzar los 10 mil 300 millones de pesos.
