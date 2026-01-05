En 2026, Michoacán no contará con nuevos impuestos: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El ejercicio fiscal 2026 no incluye nuevos impuestos ni modificaciones en las tasas de los ya existentes, lo que contribuye a cuidar el bolsillo de las familias michoacanas y a mejorar su calidad de vida, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En conferencia de prensa, señaló que, en comparación con otros estados del país, como Chihuahua, Baja California, Colima y Yucatán, donde aumentó el impuesto sobre la nómina —uno de los más importantes, ya que representa el 92 por ciento de la recaudación estatal—, el Gobierno de Michoacán determinó mantener los gravámenes ya existentes.