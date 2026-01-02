Michoacán

En 2026, más conectividad aérea, infraestructura turística y promoción internacional para Michoacán: Sectur

Se continuará fortaleciendo al sector ante los ojos del mundo
En 2026, más conectividad aérea, infraestructura turística y promoción internacional para Michoacán: Sectur
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El 2026 será un año para cimentar los trabajos del sector turístico en Michoacán, con una mayor conectividad aérea, infraestructura y una fuerte promoción internacional que será vista en diversos eventos de talla mundial como la próxima Feria Internacional de Turismo (Fitur), a realizarse en Madrid, España, del 21 al 25 de enero.

La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), aportó que a esto se suma la realización de diversos eventos nacionales e internacionales de los que “el alma de México” será sede, así como la constante capacitación a los prestadores de servicios turísticos, uno de los ejes que se han seguido en la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Ejemplo de ello fueron las más de 4 mil personas que se profesionalizaron en 2025 en programas que abarcaron desde el marketing digital, turismo de bienestar y desarrollo local en comunidades indígenas.

A estos propósitos se suma el fortalecimiento a las comunidades que les permita, con el respeto a sus costumbres y tradiciones, mejorar su calidad de vida a partir del turismo responsable.

“Las campañas de promoción nacional ‘Michoacán se vive’ y la internacional ‘Michoacán, el alma de México’, la cual por cierto será lanzada en el marco de la Fitur, tienen y tendrán el acompañamiento de la Sectur federal para que se potencialicen y de esta manera incrementar la llegada de turistas y generar mayor derrama económica”, comentó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

