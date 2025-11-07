En 2026 iniciará revisión con posibilidad de volver a exportar ganado de Michoacán a EU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Cuauhtémoc Ramírez Romero, afirmó que el mes pasado sostuvo una reunión con autoridades norteamericanas en la que se planteó la revisión de la sanidad del ganado en Michoacán, para evaluar la posibilidad de exportar animales nuevamente a Estados Unidos, ya que el estado no puede hacerlo desde 2017, tras haberse detectado enfermedades.

Durante el encuentro con ganaderos de asociaciones libres en la entidad, el funcionario acotó que deben contar con una figura jurídica, ya que hasta el momento no la tienen, toda vez que existe una Unidad Ganadera Regional a la que decidieron no pertenecer. Sin embargo, explicó que es necesario tener todo en orden y con trazabilidad.

“Un tema de lo que sufren los ganaderos es el desorden o el abigeato. También cuando sufren enfermedades y que se pueden transmitir al hombre, y hemos tenido casos graves en Michoacán de enfermedades en humanos transmitidos en la leche o queso”, expresó.

Por lo anterior, aseguró que no puede haber excepción y que todos deben contar con su ganado con aretes y dado de alta ante el Registro Electrónico de Movilización (REEMO), para que, en caso de detectar alguna situación, se sepa dónde nació el animal, dónde creció y a qué lugares se movió.

“Saben que se perdió la autorización para exportar ganado de México, de Michoacán. En 2017 se perdió, el gobierno de Estados Unidos nos quitó esa posibilidad de exportar porque encontraron ganado enfermo de tuberculosis”, recordó.