En 2026 iniciará rehabilitación y ampliación del libramiento de LC: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por gestión del Gobierno de Michoacán, el próximo año iniciará la rehabilitación de la segunda etapa del libramiento de Lázaro Cárdenas para mejorar el tráfico y movilidad de carga del puerto, generando accesos seguros para las y los ciudadanos.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que los trabajos de modernización consisten en ampliar el actual libramiento sobre 3.85 kilómetros de longitud, con una inversión de 152 millones de pesos por la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona).