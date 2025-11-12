En 2026 inicia construcción del hospital de especialidades en Zitácuaro: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A principios del próximo año iniciará la construcción del nuevo hospital general de zona del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Zitácuaro, infraestructura que forma parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia implementado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En reunión de seguimiento a esta estrategia integral, el mandatario y el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, revisaron las 40 acciones que ejecutará el Instituto en Michoacán y adelantaron que el hospital de Zitácuaro de 72 camas y especialidades tendrá una inversión de mil 500 millones de pesos.