En 2026 aumentará más de mil 462 mdp el presupuesto para seguridad y justicia

El mandatario compartió que el total de recursos programados es de 11 mil 016 millones de pesos que serán destinados al Poder Judicial del Estado, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Judicial y la Coordinación del Sistema Penitenciario.

Dicha cantidad representa un incremento importante, ya que el presupuesto de este año para las mismas instancias fue de 9 mil 554 millones de pesos.