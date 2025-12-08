En 2025, van 17 funcionarios inhabilitados en Morelia y SSP: Contraloría

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 94 servidores públicos han sido inhabilitados desde 2016 a la fecha; tan solo este año han sido 17, principalmente de diversas áreas del Ayuntamiento Municipal de Morelia y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Michoacán.

De acuerdo con el Sistema de Servidores Públicos y Particulares Sancionados, que se encuentra en la Plataforma Digital Estatal del Sistema Estatal Anticorrupción y que sube la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán (Secoem) a su portal https://secoem.michoacan.gob.mx/sancionados/, 63 de ellas fueron impuestas durante el periodo de Silvano Aureoles Conejo, y 31 en la presente administración de Alfredo Ramírez Bedolla.

En ese tenor, el encargado de despacho de la Secoem, Francisco Ramírez Flores, comentó que muchos de los servidores públicos inhabilitados vienen de la anterior administración, inclusive una antes, pero también hay de la actual, por diversas causas.

En entrevista para MIMORELIA.COM, y sin dar mayores detalles, refirió que todas las administraciones tienen procesos, pero que no se puede hablar de ellos para no entorpecer las investigaciones; por lo tanto, indicó, se puede conocer a los servidores inhabilitados a través de la plataforma.

"Nosotros tenemos el Padrón de Sancionados, que es público, donde pueden revisar quiénes y por qué motivos están de alguna manera sancionados y qué tipo de sanción se les impuso, que puede ser desde una separación del cargo, inhabilitación o suspensión, hasta una llamada de atención (...); sí tenemos servidores públicos de algunas y otras administrativas que tienen procedimientos en trámite", dijo.

De acuerdo con el Padrón de Servidores Públicos Sancionados, con corte al 4 de diciembre del presente año, son 17 los servidores públicos inhabilitados este año de diversas dependencias, entre ellas la Subsecretaría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y del Ayuntamiento de Morelia, en el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, la Secretaría de Administración, la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas, la Secretaría de Turismo y la Dirección de Ingresos de la Tesorería.

Las causas son diversas, y destacan el abuso de autoridad, violaciones a leyes y normatividad presupuestal, negligencia administrativa y violación a procedimientos de contrato.

Del total de los servidores públicos inhabilitados (94) desde 2016 a la fecha, la Secoem ha sancionado a 26 de ellos; el resto son del Consejo de la Judicatura Federal, Contraloría de Morelia, Magistrado Instructor de la Cuarta Sala del Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa del Estado, la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, Juez de Control en la Región Morelia y el Poder Judicial de la Federación.

El caso más fuerte es el del exsecretario de Finanzas y Administración, Miguel López Miranda, quien está inhabilitado del periodo 28 de noviembre de 2019 hasta el 28 de noviembre de 2027. Las causales son por negligencia administrativa y violación a leyes y normatividad presupuestal; la sanción económica fue por 572 millones 15 mil pesos.

rmr