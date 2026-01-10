En 2025, Michoacán registró 81 % menos casos de dengue: SSM

Cifras oficiales de la institución revelan un descenso significativo en la entidad: mientras que en 2024 se registraron 6 mil 578 casos, el 2025 cerró con mil 280 confirmados. Los municipios de Zamora, Uruapan, Jacona, Huetamo y Morelia fueron los puntos con mayor concentración de la enfermedad.

Este logro es el resultado del compromiso de las brigadas de vectores, quienes durante 2025 realizaron 636 mil 937 acciones de control larvario para eliminar criaderos en hogares y espacios públicos. Asimismo, se protegieron comunidades enteras mediante la nebulización de 55 mil 783 hectáreas, utilizando equipo pesado y motochilas para reducir la presencia del mosquito adulto.