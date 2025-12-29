En 2025, Michoacán fortaleció atención médica con infraestructura y tecnología contra el cáncer: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La apertura de los hospitales de Maruata y Arantepacua, el arranque del acelerador lineal y el PET Scan, la dotación de nuevas ambulancias al CRUM y la realización de 2 mil 306 cirugías de cataratas gratuitas, son algunos de los logros alcanzados durante el 2025 en materia de salud en Michoacán, detalló el titular de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), Elías Ibarra Torres.

En rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se destacó que Michoacán fortaleció la lucha contra el cáncer con la llegada de un acelerador lineal y un PET Scan. Con una inversión de 165 millones de pesos, se garantizan diagnósticos precisos y tratamientos oncológicos de última generación, evitando que los pacientes tengan que salir del estado y agilizando la atención para salvar más vidas.