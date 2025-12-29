En 2025, más de 159 mil personas salieron del rezago educativo en Michoacán: Iemsysem

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con avances históricos en infraestructura, cobertura y certeza académica, Michoacán concluye el 2025 con resultados sólidos en materia educativa, informó la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem), Mariana Sosa Olmeda.

En conferencia de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se informó que Michoacán redujo el rezago educativo en más de 159 mil personas, posicionándose como el estado con mayor disminución de este indicador a nivel nacional. La entidad pasó del 28.9 al 25.7 por ciento, lo que representa una reducción histórica de 3.2 puntos porcentuales.