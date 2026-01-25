En 2 años, más de 2 mil familias impulsaron rescate del lago de Pátzcuaro: Secma

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En los últimos dos años, con el programa de empleo temporal para el rescate del lago de Pátzcuaro se beneficiaron a más de 2 mil 40 habitantes de la región, destacó el titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Secma), Alejandro Méndez López.
Tras el anuncio del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla sobre que a partir de marzo de este año se habilitarán mil empleos temporales con una inversión de 40 millones de pesos, el secretario resaltó que con este programa se ha tenido un impacto positivo en 75 comunidades de la cuenca durante 2024 y 2025.
Detalló que con estas acciones se ha dado mantenimiento y rehabilitación a los manantiales de la región, en coordinación con la Comisión de Pesca del Estado (Compesca) y la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas. Además, en 2025 se retiraron más de 376 mil 482 metros cúbicos de azolve, entre la mano de obra del empleo temporal y el trabajo de la maquinaria, proporcionada por las secretarías de Agricultura (Sader) y de Comunicaciones y Obras Públicas, junto con la maquinaria acuática de Compesca y de la Marina.
El secretario enfatizó que también en conjunto con la Comisión Forestal del Estado y la Sader se han emprendido acciones de restauración y conservación de suelos, agricultura sustentable, reforestación y control de plagas forestales.
Agregó que como parte de los trabajos de rescate de la cuenca, durante 2024 y 2025 se liberaron crías de pez blanco y acúmara, se conformó el corredor Biocultural del Lago de Pátzcuaro y se estableció un corredor de Áreas Voluntarias de Conservación en la parte alta, que suman más de 8 mil 191 hectáreas. Asimismo, las secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública han implementado operativos para evitar la extracción ilegal del agua.
