En 2 años, más de 2 mil familias impulsaron rescate del lago de Pátzcuaro: Secma

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En los últimos dos años, con el programa de empleo temporal para el rescate del lago de Pátzcuaro se beneficiaron a más de 2 mil 40 habitantes de la región, destacó el titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Secma), Alejandro Méndez López.

Tras el anuncio del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla sobre que a partir de marzo de este año se habilitarán mil empleos temporales con una inversión de 40 millones de pesos, el secretario resaltó que con este programa se ha tenido un impacto positivo en 75 comunidades de la cuenca durante 2024 y 2025.