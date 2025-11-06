Empresas se sumarán a marcha pacífica y paro total por justicia en Uruapan este viernes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ciudadanos y comerciantes del municipio de Uruapan convocaron a una marcha pacífica y paro total de actividades este viernes 7 de noviembre, a las 10:00 de la mañana, para exigir justicia y seguridad tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo Rodríguez. Los organizadores han subrayado que no se permitirá ningún tipo de disturbio o acto violento.
La movilización partirá desde la Glorieta de McDonald’s (Paseo Lázaro Cárdenas y avenida Latinoamericana) hacia la Pérgola Municipal. El recorrido incluye calles como Morelos y 5 de Febrero. Se espera una asistencia masiva, bajo las consignas de "Uruapan unido exige seguridad" y "Nuestra voz es por la vida".
Entre los sectores que se han sumado públicamente al paro se encuentran Café La Lucha, una reconocida marca local, así como diversos negocios y asociaciones comerciales, quienes han hecho público su respaldo mediante comunicados en redes sociales.
"Por los que ya no están, por los que aún tienen miedo y por los que seguimos de pie", se lee en una de las convocatorias firmadas por cámaras empresariales.
Silencio al inicio y al final del recorrido.
Frases de unidad, como “Sin miedo, con dignidad” o “No más violencia”.
Se sugiere asistir con ropa blanca o negra, como símbolo de paz y luto.
El llamado es abierto a toda la sociedad, incluyendo la posibilidad de sumarse desde casa colocando moños o mantas en ventanas o negocios.
rmr