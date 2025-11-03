Empresas aguacateras de Michoacán acumulan $18 millones en multas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 26 empresas aguacateras han incumplido en las condiciones generales de trabajo, puntualizó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Claudio Méndez Fernández, al precisar que las principales violaciones a los derechos de los trabajadores son no contar con un contrato y la no afiliación ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En entrevista para MIMORELIA.COM, indicó que hoy está en proceso laboral judicial un total de 18 millones de pesos por concepto de multas ante el incumplimiento a las leyes laborales.

Esto, tras las supervisiones e inspecciones que realiza la dependencia para cumplir con las peticiones que se tienen para la negociación del T-MEC en cuanto al ámbito laboral, a fin de que los trabajadores del campo y todos los que laboran en las empresas aguacateras cuenten con las condiciones generales de trabajo que el empleador está obligado a cumplir, principalmente un contrato, el registro ante el Seguro Social, la no contratación de menores de edad, el cumplir con una jornada laboral, entre otras acciones.