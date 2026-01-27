Empresarios y notarios de La Piedad reconocen beneficios de la presencia del Poder Judicial de Michoacán en regiones

En este contexto, subrayó que el Poder Judicial tiene claridad sobre el papel que juega la certeza jurídica en la toma de decisiones empresariales y señaló que “la mejor manera de impartir justicia es que sea completa: lo que significa que todas las partes de un asunto sean atendidas en su totalidad, ya que es la mejor manera de acercar la justicia a la gente”

Por su parte, las y los notarios reconocieron este ejercicio de intercambio de información y manifestaron su interés en que, desde el Poder Judicial, se revisen e impulsen diversos procedimientos y disposiciones legales, entre ellos los relacionados con la prevención de lavado de dinero, los juicios sucesorios, la jurisdicción voluntaria y una eventual reforma al Código Civil en materia de caducidad de gravámenes, precisando que este último corresponde al ámbito legislativo, aunque podría ser impulsado de manera conjunta.