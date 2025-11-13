Empresarios michoacanos respaldan el Plan Michoacán, pero exigen resultados concretos

En materia económica, Santillán celebró el anuncio de un nuevo polo de desarrollo agroindustrial en la región de Uruapan, que se sumará a los de Morelia y Lázaro Cárdenas. Este corredor industrial, dijo, puede transformar al estado si se garantiza seguridad, infraestructura y empleo para los jóvenes. “Michoacán debe ser atractivo no solo para vivir, sino también para invertir”, subrayó.

Pese a los esfuerzos de coordinación con las autoridades, el dirigente reconoció que persiste el temor entre empresarios ante posibles represalias por alzar la voz. “Manifestamos el miedo, pero decretamos que vamos a seguir adelante, unidos y trabajando por el bien del estado”, dijo. A la par, insistió en que el plan debe incluir incentivos fiscales, simplificación de trámites y fortalecimiento de las mesas regionales de seguridad.

Sobre el contexto electoral de 2026, Santillán pidió a los actores políticos “no contaminar” la implementación del plan. “No estamos de acuerdo en que se politice la seguridad; es un tema demasiado delicado para convertirlo en bandera partidista”, sostuvo. Llamó a los partidos a esperar sus tiempos y a mantener el enfoque en el bien común.

Finalmente, el CCEEM pidió establecer una mesa permanente de seguimiento, evaluación y resultados, con participación de todos los sectores sociales. “Queremos que el Plan Michoacán sea exitoso por primera vez, que no necesitemos otro en pocos años. Que éste sea el definitivo, el que transforme de una vez por todas a Michoacán”, concluyó Santillán Ferreyra.

rmr