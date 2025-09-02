Empresarios michoacanos establecerán lazos comerciales en EU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Michoacán (Sader) promueve la vinculación de empresarios michoacanos en el extranjero, esto en coordinación con la Cámara Oficial Mexicana Empresarial, el Consulado de México en Houston y el Círculo de Exportadores de Latinoamérica A.C.

Se busca establecer vínculos comerciales para productores locales con distribuidores e importadores de Estados Unidos. Para ello, se participará en el evento internacional Americas Food & Beverage Show & Conference, que se llevará a cabo en Miami, del 10 al 12 de septiembre; y del 25 al 28 del mismo mes, en la feria Michoacán en Houston, Texas.