Empresarios michoacanos establecerán lazos comerciales en EU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Michoacán (Sader) promueve la vinculación de empresarios michoacanos en el extranjero, esto en coordinación con la Cámara Oficial Mexicana Empresarial, el Consulado de México en Houston y el Círculo de Exportadores de Latinoamérica A.C.
Se busca establecer vínculos comerciales para productores locales con distribuidores e importadores de Estados Unidos. Para ello, se participará en el evento internacional Americas Food & Beverage Show & Conference, que se llevará a cabo en Miami, del 10 al 12 de septiembre; y del 25 al 28 del mismo mes, en la feria Michoacán en Houston, Texas.
Dichos eventos ofrecerán orientación especializada a productores de mezcal, aguacate, mango, charanda, nanches y berries, quienes podrán promocionar alimentos frescos y procesados, así como bebidas alcohólicas originarias de la entidad, a través del impulso comercial, cultural y diplomática que tiene México con el país vecino.
Finalmente, la subsecretaria de Organización y Desarrollo, Marx Aguirre Ochoa, destacó la importancia de brindar acompañamiento de parte de la dirección de Agroindustrias y Comercialización de la Sader, que encabeza Magdalena Figueroa Ruíz, quien se encargó de gestionar los procesos de certificación, sanidad e inocuidad y el etiquetado que marca la Administración de Alimentos y Medicamentos en Miami, Florida.
