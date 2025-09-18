Empresarios cuestionan a Carlos Manzo: “Uruapan necesita paz, no pánico”

Rechazo a cancelar proyectos estratégicos

La Canaco-Servytur también manifestó su desacuerdo con la posible cancelación de obras estratégicas, como el proyecto del teleférico, al considerar que esto pondría en riesgo más de 500 empleos directos y una inversión cercana a mil millones de pesos.

“Detener estos proyectos sería un retroceso que impactaría de manera severa el desarrollo y la modernización de Uruapan”, advirtió el sector comercial.

Crisis de gobernabilidad

Con estas declaraciones, los empresarios confirman la visible pérdida de gobernabilidad en Uruapan bajo la administración de Carlos Manzo, quien, lejos de construir soluciones en coordinación con los gobiernos estatal y federal, ha optado —según acusan— por medidas unilaterales y discursos que profundizan el miedo y la incertidumbre entre la población.

mrh