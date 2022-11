Empresa no ha comprobado recursos asignados para obra de salida a Salamanca: Ramírez Bedolla

“Pues sí, lo pagó el gobierno anterior, esa es la diferencia que tenemos con la empresa, porque hay una diferencia de 210 millones de pesos que nosotros le estamos diciendo a la empresa que dónde está esa comprobación de esa obra, no cuadra lo que le pagaron, les pagaron el 100 por ciento del Fondo Metropolitano, que por cierto es federal, pero no se les ha pagado el 20 por ciento del recurso estatal, porque no ha cumplido”, sostuvo.