Empresa evaluará daños al teleférico de Uruapan tras disturbios de manifestantes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras las manifestaciones que se registraron la tarde-noche del lunes, la empresa que construye el teleférico en Uruapan valorará los daños registrados, a fin de conocer si la obra tendrá un retraso o continuará con los tiempos establecidos.
Fuentes internas a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) confirmaron a MIMORELIA.COM que será durante el transcurso de este martes cuando se hagan las valoraciones correspondientes, principalmente en la estación 3.
Asimismo, se prevé que haya un informe detallado de los daños ocasionados por los manifestantes en la obra, que se prevé concluir el próximo 15 de diciembre, a fin de poner en marcha las pruebas de certificación con cabinas vacías y luego con peso, para que en el primer trimestre de 2026 se ponga en operaciones.
Fue la tarde-noche del lunes cuando se registraron diversas movilizaciones en los municipios de Uruapan y Apatzingán, tras dos días de marchas y violencia registradas en la capital michoacana.
En Apatzingán, la marcha concluyó con actos violentos donde se prendió fuego a varias oficinas de la Presidencia Municipal.
El Gobierno de Michoacán, a través de un comunicado, dijo restablecer el orden en ambos municipios tras las manifestaciones.
