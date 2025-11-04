Empresa evaluará daños al teleférico de Uruapan tras disturbios de manifestantes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras las manifestaciones que se registraron la tarde-noche del lunes, la empresa que construye el teleférico en Uruapan valorará los daños registrados, a fin de conocer si la obra tendrá un retraso o continuará con los tiempos establecidos.

Fuentes internas a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) confirmaron a MIMORELIA.COM que será durante el transcurso de este martes cuando se hagan las valoraciones correspondientes, principalmente en la estación 3.