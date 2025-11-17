Empresa Arauco impulsa empleos y producción de MDF en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una inversión final de 300 millones de dólares, la empresa Arauco avanza en la ampliación de su planta MDF en Zitácuaro, un proyecto que transformará la capacidad productiva del país y consolidará al oriente de Michoacán como una de las regiones industriales más dinámicas.

El secretario de Desarrollo Económico, Claudio Méndez Fernández, explicó que la planta alcanzará una capacidad de 300 mil metros cúbicos anuales, lo que permitirá abastecer más de la mitad del consumo nacional de tableros MDF, estimado en 500 mil metros cúbicos. La entrada en operación está prevista para el próximo año.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico destacó que el proyecto representa uno de los esfuerzos industriales más relevantes de los últimos años en Michoacán, con 700 trabajadores actualmente en obra civil y una proyección de 250 a 300 empleos permanentes una vez que la planta inicie operaciones. “Es una de las generadoras de empleo más importantes del estado y particularmente del oriente”, señaló.