Emprender: un camino de pasión, inteligencia y riesgos, explica investigador

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Emprender es una de las actividades más valoradas en el mundo moderno, permite a las personas innovar, generar empleo y buscar la independencia económica. Sin embargo, la mayoría de los emprendimientos no sobreviven más de cinco años, explicó Hugo Alejandro Rivera Betancourt, investigador de la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ) especialista en negocios.

“En Michoacán, el 83% de las empresas desaparecen en un lapso de 5 años, pero como siempre lo he platicado en mis clases o en alguna oportunidad, no quiere decir que las empresas desaparezcan hasta los 5 años, sino que va de poco a poco hasta que las ventas no den y provoque que sólo 17 de cada 100 empresas logren posicionarse”, explicó el también profesor Hugo Alejandro.

El especialista en emprendimiento explicó que innovar es clave para crecer, sobrevivir, competir y destacar. Es una estrategia que impulsa el desarrollo económico y la evolución constante de cualquier emprendimiento.

“En la innovación, ahí es donde los pequeños negocios estamos perdiendo frente a las grandes empresas. Cuando debería de ser al revés, ya que para un pequeño negocio es más fácil tener la versatilidad de transformarse de un día a otro”, agregó el maestro.

Emprender es una decisión valiente que implica pasión, esfuerzo y riesgo. Sin embargo, no todos los emprendimientos prosperan en México o en otros países, una gran parte de las nuevas empresas fracasan en sus primeros años.

Esta "baja" no siempre se debe a falta de talento, sino a múltiples factores, como la falta de planeación, desconocimiento del mercado, escasez de recursos o dificultades para adaptarse a los cambios, concluyó el académico Rivera Betancourt.

BCT