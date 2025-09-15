EmprendeMich fortalece emprendimientos en Uruapan: Sedeco

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la participación de casi 400 personas provenientes de 21 municipios, se realizó en Uruapan la edición regional Purépecha del Congreso EmprendeMich 2025, espacio que se consolida como punto de encuentro para fortalecer el ecosistema emprendedor y empresarial de Michoacán.

Durante la jornada, las y los asistentes accedieron a conferencias magistrales, sesiones de networking y módulos de atención de diversas instituciones estatales que acercaron programas y servicios para apoyar la creación y crecimiento de negocios.