EmprendeMich fortalece emprendimientos en Uruapan: Sedeco

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la participación de casi 400 personas provenientes de 21 municipios, se realizó en Uruapan la edición regional Purépecha del Congreso EmprendeMich 2025, espacio que se consolida como punto de encuentro para fortalecer el ecosistema emprendedor y empresarial de Michoacán.
Durante la jornada, las y los asistentes accedieron a conferencias magistrales, sesiones de networking y módulos de atención de diversas instituciones estatales que acercaron programas y servicios para apoyar la creación y crecimiento de negocios.
En los módulos instalados se brindó atención a 134 personas, de las cuales 56 fueron atendidas por Espacio Emprendedor (29 hombres y 27 mujeres), 30 por Sí Financia (21 mujeres y 9 hombres), 21 por Icatmi (11 hombres y 10 mujeres), 20 por Cidam (10 hombres y 10 mujeres) y siete por Prodecon (tres hombres y cuatro mujeres).
El evento tuvo un marcado liderazgo de mujeres, quienes representaron el 57.3 por ciento de la asistencia total. Entre los perfiles de participación destacaron 161 emprendedores (44.3 por ciento), 113 empresarios (31.1 por ciento) y 55 estudiantes (15.2 por ciento).
Los municipios participantes fueron Ario, Carácuaro, Charapan, Cherán, Chilchota, Gabriel Zamora, Los Reyes, Nuevo Parangaricutiro, Nuevo Urecho, Ocampo, Paracho, Pátzcuaro, Peribán, Tacámbaro, Taretan, Tingambato, Turicato, Tzintzuntzan, Uruapan, Zamora y Ziracuaretirdo.
