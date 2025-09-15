Michoacán

EmprendeMich fortalece emprendimientos en Uruapan: Sedeco

Congreso reunió a emprendedores, empresarios, estudiantes y aliados institucionales
EmprendeMich fortalece emprendimientos en Uruapan: Sedeco
CORTESÍA
MiMorelia.com
Publicado

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la participación de casi 400 personas provenientes de 21 municipios, se realizó en Uruapan la edición regional Purépecha del Congreso EmprendeMich 2025, espacio que se consolida como punto de encuentro para fortalecer el ecosistema emprendedor y empresarial de Michoacán.

Durante la jornada, las y los asistentes accedieron a conferencias magistrales, sesiones de networking y módulos de atención de diversas instituciones estatales que acercaron programas y servicios para apoyar la creación y crecimiento de negocios.

Las conferencias magistrales estuvieron a cargo de Chema Serrano, con el tema “Empieza como emprendedor, actúa como CEO”; Ángel Hernández, con “Liderazgo transformador”; y Sofía Becerra de Jesús, con “La cadena de valor alimentaria en el mundo digital”.

En los módulos instalados se brindó atención a 134 personas, de las cuales 56 fueron atendidas por Espacio Emprendedor (29 hombres y 27 mujeres), 30 por Sí Financia (21 mujeres y 9 hombres), 21 por Icatmi (11 hombres y 10 mujeres), 20 por Cidam (10 hombres y 10 mujeres) y siete por Prodecon (tres hombres y cuatro mujeres).

El evento tuvo un marcado liderazgo de mujeres, quienes representaron el 57.3 por ciento de la asistencia total. Entre los perfiles de participación destacaron 161 emprendedores (44.3 por ciento), 113 empresarios (31.1 por ciento) y 55 estudiantes (15.2 por ciento).

Los municipios participantes fueron Ario, Carácuaro, Charapan, Cherán, Chilchota, Gabriel Zamora, Los Reyes, Nuevo Parangaricutiro, Nuevo Urecho, Ocampo, Paracho, Pátzcuaro, Peribán, Tacámbaro, Taretan, Tingambato, Turicato, Tzintzuntzan, Uruapan, Zamora y Ziracuaretirdo.

Te puede interesar:
Tianguis de la Feria en Morelia continúa con precio más bajo de la canasta básica: Sedeco
EmprendeMich fortalece emprendimientos en Uruapan: Sedeco

RPO

Sedeco
Congreso “EmprendeMich”

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com