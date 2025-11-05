Empleados municipales de Uruapan y transportistas marchan en memoria de Carlos Manzo

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este miércoles, continuaron las manifestaciones para exigir justicia por el crimen del alcalde Carlos Manzo; empleados municipales y transportistas marcharon hasta el Centro de la ciudad, mientras que los plantones por parte de estudiantes siguen por fuera de las escuelas preparatorias y la Facultad de Agrobiología, dependientes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

Desde temprana hora, miembros de diversas organizaciones de transportistas iniciaron su recorrido desde Zumpimito, sobre el Paseo de la Revolución, Paseo Lázaro Cárdenas y la calle Morelos hasta el primer cuadro, a donde también arribaron miembros del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados Municipales (SUTEM).