Empleados de Salud por contrato buscan aumento de prestaciones a través del Congreso de Michoacán

"Hacemos sinergia para buscar la gestión con los diputados y el gobierno del estado, para lograr un poco más de prestaciones. Pero aclaro: no se les debe una quincena, no se les debe ninguna prestación. Esto es adicional, es un deseo de los trabajadores, y nosotros buscamos sumarnos a esa aspiración”, afirmó.

La reunión, organizada por el Sindicato Único de Trabajadores del Organismo Público Descentralizado de los Servicios de Salud de Michoacán (SUTOPDSSM) busca homologar condiciones laborales, pues las y los trabajadores eventuales demandan mejoras salariales y prestaciones equivalentes a las de los basificados.

Para lograr estas 17 prestaciones adicionales requiere recursos no presupuestados, reconoció el secretario, de ahí la intención de acercarse a las y los legisladores pues es el Congreso de Michoacán, el poder encargado de aprobar el presupuesto de cada año.