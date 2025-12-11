Emitirán avisos sobre terrenos con daño ambiental en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La iniciativa de reforma constitucional presentada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ante el Congreso local establece la expedición de avisos o certificados que acrediten la situación ambiental de predios, evitando así el tráfico ilegal por compra-venta de suelo deforestado.

El mandatario comentó que la idea es generar una anotación técnica, jurídica y legal donde se manifiesten las condiciones medioambientales de los predios, incluso si estos tienen denuncia ambiental en trámite por restricción de uso de suelo, contaminación o daño a los recursos naturales.