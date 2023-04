Emite IMSS Michoacán recomendaciones para Semana Santa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán hace un llamado a la población para que disfrute del periodo vacacional de Semana Santa con responsabilidad y medidas preventivas para la salud.

La titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, doctora Patricia Ortega León, dio a conocer que el número de urgencias médicas hospitalarias aumenta hasta un 20 por ciento en promedio en esta temporada vacacional, siendo las de mayor recurrencia los traumatismos craneoencefálicos, traumatismos torácico/abdominales, caídas en el hogar, fracturas de pelvis, descompensaciones metabólicas, infecciones gastrointestinales, entre otras.

En rueda de prensa, recordó que el IMSS en Michoacán tiene a disposición de la derechohabiencia los servicios de urgencias regulares y obstétricas en los diez hospitales del Régimen Ordinario, en donde además, continuarán sin interrupción los servicios de hospitalización, quirófanos, imagenología y laboratorio; y contará con el personal suficiente para la atención de estos días festivos (urgenciólogos, neurocirujanos, internistas, pediatras, etc.).

Por su parte, el doctor Claudio Torres Rodríguez, supervisor médico del Programa IMSS-BIENESTAR, informó que para las personas sin seguridad social, se tendrán disponibles los siete hospitales del Programa IMSS-BIENESTAR; Villamar, Huetamo, Ario de Rosales, Tuxpan, Buenavista, Paracho y Coalcomán; así como en los 21 hospitales del Organismo Público Descentralizado (OPD) IMSS-BIENESTAR, ubicados en lugares turísticos y estratégicos de Michoacán.

En este universo hospitalario también se atenderán las urgencias que se presenten durante los restantes días de la actual Semana Santa.

En su oportunidad, la coordinadora Delegacional de Enfermería en Atención Médica, enfermera Patricia Mondragón Terán, reiteró la importancia de extremar precauciones por el aumento de accidentes de tránsito y recomendó “mayor vigilancia de los adultos mayores y niños menores de 6 años, cuidar su hidratación, evitar su exposición al sol entre las diez de la mañana y las cuatro de la tarde”, además sugirió usar ropa holgada, cómoda y de colores claros para mitigar las olas de calor.

Aquellos pacientes con enfermedades crónico-degenerativas (hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, etc.) no deben suspender su tratamiento por ningún motivo; tendrán que limitar el consumo de alimentos ricos en carbohidratos y grasas, para evitar ser hospitalizados por descontrol metabólico; y no olvidar la importancia de realizar actividad física por lo menos 30 minutos diarios, pero que no se realice bajo los rayos del sol.

La consulta de medicina familiar del Primer Nivel de Atención en las Unidades de Medicina Familiar (UMF), así como la consulta externa de especialidades en los hospitales de Segundo Nivel de Atención, se restablecerá hasta el día lunes diez de abril con regularidad.

Sólo la UMF No. 75 de Morelia restablecerá la consulta externa de medicina familiar el domingo nueve de abril, en su horario habitual de 8:00 a 18:00 horas, para pacientes citados y espontáneos.

