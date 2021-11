Emite IEM lineamientos para formar nuevos partidos políticos en Michoacán

Entre los requisitos para la formación de partidos políticos está que durante el desarrollo de las asambleas “no se debe repartir dádivas, despensas, monederos o entrega de algún tipo de material”.

Tampoco pueden intervenir en las asambleas asociaciones civiles, religiosas, gremiales o con fines distintos a la formación de partidos locales.

Michoacán no cuenta con partidos políticos locales y si no se registran en el próximo 2022, no podrán hacerlo hasta dentro de seis años, pues así lo marca la Ley General de Partidos Políticos.

En Michoacán se prevé que por lo menos cinco organizaciones busquen convertirse en partidos, de acuerdo al consejero presidente del IEM, Ignacio Hurtado.

RYE