Emite FGE ficha de búsqueda contra José Manuel Jiménez, jefe de escoltas de Carlos Manzo, desaparecido desde el crimen

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió ficha de búsqueda contra José Manuel Jiménez Aranda, quien era el jefe de escoltas de Carlos Manzo Rodríguez y se encuentra prófugo luego del asesinato del edil de Uruapan, informó este jueves Carlos Torres Piña.
En encuentro con medios de comunicación, el fiscal de Michoacán enfatizó que hoy hay un seguimiento para dar con su paradero y cumplimentar la orden de aprehensión, por lo que la ficha de búsqueda se emitido a diferentes autoridades del Estado y a nivel nacional con las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Defensa Nacional.
"Sí tenemos una ficha de búsqueda y hemos emitido a las diferentes autoridades del Estado y el trabajo que se está haciendo para ubicarlo”, indicó.
Hasta el momento, comentó, no existe una recompensa por su localización y se prevé ampliar posteriormente, por lo que no se ha emitido a nivel internacional.
Fue el pasado 1 de noviembre, durante el Festival de las Velas en Uruapan, cuando asesinaron al edil de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.
El 21 de noviembre cuando aprehendieron a 7 de los 8 escoltas, seis hombres y una mujer, en la Casa de la Cultura en Uruapan; fueron trasladados al Centro Penitenciario Lic. David Franco Rodríguez, por parte de la Fiscalía General del Estado.
Días después, el 27 de noviembre, a las 6:01 de la mañana, El juez de control vinculó a proceso a los siete escoltas, y Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, bajo los hechos ocurridos en Uruapan.
“El Licenciado” es el presunto coautor del homicidio calificado de Carlos Manzo y de lesiones dolosas a víctimas directas del regidor de Uruapan, Víctor Hugo de la Cruz Saucedo y Félix Alejandro.
Mientras que los siete escoltas: Alejandro “N”, Demetrio “N”, Omar “N”, Guillermo “N”, Omar Osvaldo “N”, Monserrat “N” y Mario Alberto “N”, por homicidio doloso en comisión por omisión.
La Fiscalía General del Estado tiene tres meses para hacer la investigación complementaria y hay un término del proceso de dos años; se dictó también prisión preventiva oficiosa a los imputados.
