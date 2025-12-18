Emite FGE ficha de búsqueda contra José Manuel Jiménez, jefe de escoltas de Carlos Manzo, desaparecido desde el crimen

Fue el pasado 1 de noviembre, durante el Festival de las Velas en Uruapan, cuando asesinaron al edil de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

El 21 de noviembre cuando aprehendieron a 7 de los 8 escoltas, seis hombres y una mujer, en la Casa de la Cultura en Uruapan; fueron trasladados al Centro Penitenciario Lic. David Franco Rodríguez, por parte de la Fiscalía General del Estado.

Días después, el 27 de noviembre, a las 6:01 de la mañana, El juez de control vinculó a proceso a los siete escoltas, y Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, bajo los hechos ocurridos en Uruapan.

“El Licenciado” es el presunto coautor del homicidio calificado de Carlos Manzo y de lesiones dolosas a víctimas directas del regidor de Uruapan, Víctor Hugo de la Cruz Saucedo y Félix Alejandro.

Mientras que los siete escoltas: Alejandro “N”, Demetrio “N”, Omar “N”, Guillermo “N”, Omar Osvaldo “N”, Monserrat “N” y Mario Alberto “N”, por homicidio doloso en comisión por omisión.

La Fiscalía General del Estado tiene tres meses para hacer la investigación complementaria y hay un término del proceso de dos años; se dictó también prisión preventiva oficiosa a los imputados.