Emite FGE acuerdo de recompensa para la detención de René García Ramírez, presunto responsable de feminicidio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las acciones de investigación que realiza la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) para garantizar el acceso a la justicia a las víctimas de violencia de género, la institución emitió un acuerdo de ofrecimiento de recompensa para quien aporte información que permita la localización y detención de René García Ramírez, presunto responsable del delito de feminicidio.

De las constancias que integran la Carpeta de Investigación, iniciada por la Fiscalía Regional de Zamora, se estableció la probable participación de René García Ramírez en los hechos, por lo que un Juez de Control obsequió orden de aprehensión en su contra.

En atención a ello, y con fundamento en las disposiciones legales aplicables, el Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, firmó el Acuerdo 04/2026, mediante el cual se autoriza el ofrecimiento y entrega de una recompensa de hasta 100 mil pesos a quien proporcione información fidedigna, útil, veraz y oportuna que conduzca a su localización y detención.