Emergencia en Chavinda: incendio en fábrica de plásticos deja pérdidas millonarias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche del pasado jueves se reportó un incendio de grandes magnitudes en una fábrica de plásticos ubicada en la calle Francisco I., Madero de la cabecera municipal de Chavinda.

La enorme columna de humo negro y las llamas eran visibles desde cualquier parte del municipio y de localidades aledañas, por lo que rápidamente se movilizaron bomberos locales, así como de Zamora, Sahuayo, Jiquilpan, Villamar, Tangamandapio y de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán para atender la emergencia.

En el área se estableció un perímetro de seguridad para evitar afectaciones a la ciudadanía y el ayuntamiento de Chavinda habilitó la Casa de la Cultura como albergue temporal y para brindar atención a personas que presentaran alguna molestia debido a la inhalación de humo.

Además, una gasolinera aledaña al inmueble quemado fue rápidamente evacuada y cerrada al público de forma preventiva.