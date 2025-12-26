Emergencia en Chavinda: incendio en fábrica de plásticos deja pérdidas millonarias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche del pasado jueves se reportó un incendio de grandes magnitudes en una fábrica de plásticos ubicada en la calle Francisco I., Madero de la cabecera municipal de Chavinda.
La enorme columna de humo negro y las llamas eran visibles desde cualquier parte del municipio y de localidades aledañas, por lo que rápidamente se movilizaron bomberos locales, así como de Zamora, Sahuayo, Jiquilpan, Villamar, Tangamandapio y de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán para atender la emergencia.
En el área se estableció un perímetro de seguridad para evitar afectaciones a la ciudadanía y el ayuntamiento de Chavinda habilitó la Casa de la Cultura como albergue temporal y para brindar atención a personas que presentaran alguna molestia debido a la inhalación de humo.
Además, una gasolinera aledaña al inmueble quemado fue rápidamente evacuada y cerrada al público de forma preventiva.
De forma coordinada los rescatistas trabajaron por cerca de 10 horas hasta que ya durante la mañana de este viernes, Protección Civil Estatal señaló que el siniestro que mantuvo en zozobra a la población finalmente fue controlado, al respecto la dependencia informó:
Hasta el momento se desconoce la probable causa que dio origen a la quemazón, lo que habrá de ser determinado mediante los peritajes que realicen las autoridades competentes, mientras que las pérdidas materiales son millonarias.
BCT