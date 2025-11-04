EM inicia destrucción de más de 18 millones de boletas electorales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) comenzó a destruir las boletas y documentos que se usaron —o sobraron— en la elección extraordinaria del Poder Judicial 2024-2025.

Esto se hace para cumplir con la ley electoral y cuidar tanto la transparencia como el medio ambiente.

🔍 ¿Qué boletas van a destruir?

Se trata de 18 millones 920 mil 739 boletas, distribuidas así:

Tribunal de Disciplina Judicial: 3.8 millones

Magistraturas Penales: 3.8 millones

Magistraturas Civiles: 3.8 millones

Jueces Penales: 3.8 millones

Jueces Civiles, Familiares y otros: 3.7 millones

Todo el material fue guardado y transportado con protocolos de seguridad.