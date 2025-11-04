Michoacán

EM inicia destrucción de más de 18 millones de boletas electorales

El proceso incluye la destrucción de casi 19 millones de boletas utilizadas y sobrantes de la elección judicial 2024-2025
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) comenzó a destruir las boletas y documentos que se usaron —o sobraron— en la elección extraordinaria del Poder Judicial 2024-2025.

Esto se hace para cumplir con la ley electoral y cuidar tanto la transparencia como el medio ambiente.

🔍 ¿Qué boletas van a destruir?

Se trata de 18 millones 920 mil 739 boletas, distribuidas así:

  • Tribunal de Disciplina Judicial: 3.8 millones

  • Magistraturas Penales: 3.8 millones

  • Magistraturas Civiles: 3.8 millones

  • Jueces Penales: 3.8 millones

  • Jueces Civiles, Familiares y otros: 3.7 millones

Todo el material fue guardado y transportado con protocolos de seguridad.

👀 ¿Quién supervisó?

Estuvieron presentes:

  • Claudia Carreño Mendoza (presidenta de la Comisión de Organización Electoral)

  • Las consejeras Marlene Mendoza, Silvia Mauricio y Selene González

  • El consejero Juan Montiel Hernández

  • Directivos y personal del IEM

El proceso incluye clasificación, organización y destrucción segura de los documentos.

