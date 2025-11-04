EM inicia destrucción de más de 18 millones de boletas electorales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) comenzó a destruir las boletas y documentos que se usaron —o sobraron— en la elección extraordinaria del Poder Judicial 2024-2025.
Esto se hace para cumplir con la ley electoral y cuidar tanto la transparencia como el medio ambiente.
Se trata de 18 millones 920 mil 739 boletas, distribuidas así:
Tribunal de Disciplina Judicial: 3.8 millones
Magistraturas Penales: 3.8 millones
Magistraturas Civiles: 3.8 millones
Jueces Penales: 3.8 millones
Jueces Civiles, Familiares y otros: 3.7 millones
Todo el material fue guardado y transportado con protocolos de seguridad.
Estuvieron presentes:
Claudia Carreño Mendoza (presidenta de la Comisión de Organización Electoral)
Las consejeras Marlene Mendoza, Silvia Mauricio y Selene González
El consejero Juan Montiel Hernández
Directivos y personal del IEM
El proceso incluye clasificación, organización y destrucción segura de los documentos.
SHA