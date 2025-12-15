Eliminarán todas las multas al reglamento de tránsito y seguridad vial en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular de la Consejería Jurídica de Michoacán, César Augusto Ocegueda Robledo, anunció que van a desaparecer las multas dentro del Reglamento de Tránsito, Movilidad y Seguridad Vial en el estado.

En conferencia con medios de comunicación de este lunes, el funcionario dijo que las autoridades estatales no podrán infraccionar o multar a ninguna persona y, por el contrario, se va a orientar hacia la prevención, el auxilio y el ordenamiento vial.

"Se propone eliminar del reglamento todas las multas que tienen que ver el estado, habrá una reforma a varios artículos asociados a sanciones económicas, del 419 al 436, aunque eso no significa ausencia de regulación ni tolerancia al riesgo", dijo.