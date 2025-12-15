Eliminarán todas las multas al reglamento de tránsito y seguridad vial en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular de la Consejería Jurídica de Michoacán, César Augusto Ocegueda Robledo, anunció que van a desaparecer las multas dentro del Reglamento de Tránsito, Movilidad y Seguridad Vial en el estado.
En conferencia con medios de comunicación de este lunes, el funcionario dijo que las autoridades estatales no podrán infraccionar o multar a ninguna persona y, por el contrario, se va a orientar hacia la prevención, el auxilio y el ordenamiento vial.
"Se propone eliminar del reglamento todas las multas que tienen que ver el estado, habrá una reforma a varios artículos asociados a sanciones económicas, del 419 al 436, aunque eso no significa ausencia de regulación ni tolerancia al riesgo", dijo.
De acuerdo con el consejero jurídico, el reglamento que será modificado contempla varias sanciones como la pérdida de puntos en la licencia, sanción económica desde las 80 UMAS y remisión al depósito vehicular, por mencionar algunas.
Las sanciones se emiten por la falta de licencia y otra documentación, condiciones de seguridad, conductas indebidas, conducción en exceso de velocidad, invasión de vía pública, etcétera.
Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reiteró que no van a sancionar de manera económica y se va a reforzar la parte cívica para cumplir con el reglamento, y en cuanto a los municipios, será parte de su facultad y autonomía.
"Vamos a hacer una situación de confianza hacia el ciudadano, ya no pueden multar, está prohibido y cualquier acto de corrupción debe denunciarse ante el 911", finalizó.
rmr