Eligen a nuevo Concejo Comunal en El Coire, Aquila

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la participación de 1,019 comuneras y comuneros registrados, la comunidad indígena de El Coire, perteneciente al municipio de Aquila, llevó a cabo la consulta para la renovación de su Concejo Comunal correspondiente al periodo 2026–2028, con el acompañamiento del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), en un ejercicio democrático.

La jornada se realizó con base en la convocatoria emitida por la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas (CEAPI) del IEM, en coordinación con la Comisión de Enlace de la comunidad. En esta ocasión, la elección se efectuó mediante boletas, a través de las cuales las y los habitantes eligieron de manera libre y directa la planilla de su preferencia para integrar el nuevo Concejo Comunal.