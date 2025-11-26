El Tren Navideño llegará a Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Niñas y niños de comunidades vulnerables en Michoacán serán parte de una experiencia inolvidable con la llegada del “Tren Navideño”, un proyecto social impulsado por CPKC de México desde 2010, que este año recorrerá varios estados del país del 6 al 18 de diciembre.

Como parte de su recorrido, se dijo en comunicado, el Tren Navideño visitará localidades en Michoacán, así como en Nuevo León, San Luis Potosí y Guanajuato, llevando actividades recreativas, dulces, bebidas, palomitas, juguetes y bufandas a infancias que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

En esta edición, la iniciativa contará con la colaboración de la Fundación Cinépolis, que ofrecerá a las y los asistentes funciones de cine al aire libre, reforzando el objetivo de brindar momentos de esparcimiento y alegría a niñas y niños de zonas rurales o marginadas.

La selección de las comunidades participantes se realizará en conjunto con el Sistema Nacional DIF, y las actividades no estarán abiertas al público en general, ya que se trata de un evento dirigido exclusivamente a infancias previamente invitadas.

A través del Tren Navideño, CPKC de México reafirma su compromiso con las comunidades cercanas a sus operaciones, promoviendo la integración y el bienestar con acciones de impacto social.

